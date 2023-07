Le président de l’Assemblée nationale de Djibouti souligne l’importance de la diplomatie parlementaire dans la promotion de relations “distinguées” avec le Maroc

mercredi, 5 juillet, 2023 à 20:00

Rabat – Le président de l’Assemblée nationale de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, a mis l’accent, mercredi à Rabat, sur l’importance de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations “distinguées” unissant la République de Djibouti et le Royaume du Maroc.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, M. Dileita s’est félicité de l’excellence des relations bilatérales qu’il a qualifiées de “fraternelles et historiques” notamment sur les plans politique, économique et financier, soulignant, dans ce sens, l’importance de la coopération entre les institutions législatives des deux pays et le rôle qu’elle peut jouer afin de hisser le niveau des relations bilatérales.

Le Président du Parlement djiboutien a mis également en exergue l’importance que revêt sa visite au Maroc qui constitue, a-t-il dit, “une opportunité pour bénéficier de l’expérience que le Parlement marocain a cumulée aux niveaux législatif, administratif et technique outre le volet relatif à la diplomatie parlementaire”, formant le voeu de voir le Parlement de son pays s’inspirer de l’expertise et l’expérience des cadres parlementaires marocains dans les différents domaines.

M. Dileita a, par ailleurs, salué la qualité des formations militaires et en médecine dispensées au profit des étudiants et cadres djiboutiens au sein des universités, instituts et établissements marocains, exprimant à cette occasion sa reconnaissance au Royaume du Maroc d’avoir accueilli ces étudiants tout en leur offrant les facilités nécessaires.