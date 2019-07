Le président de l’Assemblée nationale du Kenya plaide pour un “partenariat stratégique et fructueux” avec le Parlement marocain

mercredi, 3 juillet, 2019 à 12:24

Nairobi – Le Président de l’Assemblée Nationale du Kenya, Justin Muturi, a plaidé, mercredi à Nairobi, pour un “partenariat stratégique et fructueux” entre les Parlements du Kenya et du Maroc, “deux pays africains leaders qui disposent d’atouts majeurs les prédisposant à collaborer et à coopérer ensemble au service de leurs économies complémentaires”.

Lors d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc au Kenya et au Burundi, M. Mokhtar Ghambou, le président de l’Assemblée Nationale Kényane a exprimé, à cet effet, sa disposition à conduire une délégation composée de l’ensemble des présidents des commissions parlementaires pour une visite au Maroc qui sera destinée à explorer les moyens et voies devant aboutir à un partenariat à la fois “stratégique” et “fructueux” entre les deux institutions parlementaires des deux pays.