La présidente du Sénat mexicain en visite au Maroc du 09 au 12 juin courant

jeudi, 9 juin, 2022 à 10:17

Mexico – La présidente du Sénat des Etats-Unis mexicains, Mme Olga Sanchez Cordero, effectuera une visite au Maroc du 09 au 12 juin courant, à l’invitation du président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara.

Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, cette visite s’inscrit dans le cadre de la consécration de la coopération entre la Chambre et le Sénat mexicain, illustrée par l’échange des visites et les rencontres bilatérales entre les responsables parlementaires des deux pays, en particulier l’entretien tenu par visioconférence le 1er février 2022, entre M. Mayara et Mme Cordero, et qui a été marqué par la programmation de cette visite.

La même source met aussi en exergue la participation de Mme Cordero au Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud des Sénats et conseils similaires d’Afrique, du Monde Arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes, organisé en mars dernier par la Chambre des Conseillers sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La visite répond aussi à la volonté partagée par les deux institutions de jeter les bases d’un dialogue parlementaire stratégique, reflétant la profondeur des relations liant les deux pays amis, prospecter de nouveaux horizons pour le partenariat bilatéral et échanger les points de vue sur les différents sujets d’intérêt commun, que ce soit sur le plan bilatéral ou au sein des instances parlementaires régionales, continentales et internationales.

Mme Cordero sera accompagnée, lors de cette visite, par une importante délégation comprenant le président de la commission des relations extérieures, la présidente de la commission de la coopération Asie-Pacifique-Afrique et le président de la commission du savoir et de l’innovation, affirme le communiqué.