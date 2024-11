Le projet de budget sectoriel du ministère de l’Intérieur pour l’année 2025 s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de ses stratégies et programmes structurels (M. Laftit)

mardi, 5 novembre, 2024 à 22:15

Rabat – Le projet de budget sectoriel du ministère de l’Intérieur au titre de l’année 2025 s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de ses stratégies et programmes structurels, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Présentant ce projet de budget face à la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, de la politique de la ville et des affaires administratives à la Chambre des représentants, M. Laftit a précisé que ces stratégies et programmes visent à accélérer la dynamique de développement et à améliorer la gouvernance au niveau territorial dans le cadre de la régionalisation avancée, dont les institutions ont été mises en place conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les provinces du Sud du Royaume connaissent un essor de développement global, comme L’a souligné le Souverain lors de l’ouverture de la session législative actuelle, a noté le ministre, rappelant que la gestion des chantiers de développement, tant sur le plan territorial, environnemental qu’économique a relevé les défis de la préservation, de la bonne gestion et de la durabilité des ressources naturelles, en particulier la problématique de la rareté de l’eau potable, d’irrigation et de la gestion du stress hydrique.

Selon le ministre, le renforcement de la résilience du système socio-économique et environnementale constitue un enjeu majeur pour l’ensemble des intervenants, partenaires et acteurs économiques et sociaux, à même d’unir les forces face à ces enjeux dans un contexte de changements climatiques continus et dans la perspective de la transition énergétique et numérique mondiale, et de transformer ces enjeux en opportunités pour renforcer et adapter le modèle économique et social à travers l’élaboration d’approches innovantes et alignées aux spécificités de nos structures économiques, écologiques et territoriales.

Par ailleurs, M. Laftit a souligné que le ministère, dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, œuvre depuis des décennies à généraliser les infrastructures de proximité, faciliter l’accès des populations cibles aux services de base, désenclaver les zones montagneuses et éloignées et soutenir le développement humain à travers le Royaume.

Sur le plan de la gouvernance sécuritaire, le ministre a fait observer que le bilan du ministère a été marqué par la poursuite de l’opérationnalisation des plans et stratégies sécuritaires visant à renforcer les capacités de gestion et de prévoyance des forces publiques, notamment dans un contexte régional et international marqué par l’instabilité, la prolifération des réseaux de drogue et d’extrémisme, et l’augmentation des défis liés à la gestion des frontières et aux flux migratoires clandestins, dont le Maroc est devenu un point de passage constant.

Le ministère de l’Intérieur, a noté M. Laftit, poursuit ses efforts pour moderniser l’administration territoriale et les dispositifs de sécurité, tant sur le plan de la réhabilitation de leurs ressources humaines que sur l’augmentation de leurs capacités opérationnelles ou la coordination de leurs interventions.

Et d’expliquer que le plan d’action suivi, ainsi que les efforts des autorités locales et des services de sécurité ont permis de maintenir un haut niveau de sentiment de sécurité pour les citoyens et les visiteurs du Royaume et de prévenir la croissance de la criminalité organisée, précisant que la plupart des crimes restent isolés dans le temps et dans l’espace et revêtent un caractère traditionnel, tandis que les tentatives des gangs transfrontaliers d’établir une présence au Maroc ont été avortées.

Concernant la lutte contre l’immigration irrégulière, M. Laftit a assuré que le ministère a poursuivi la mise en œuvre de la Vision Royale dans le domaine de l’immigration à travers la mise en œuvre de la teneur de la stratégie nationale d’immigration et d’asile, qui vise à humaniser les questions de migration et d’asile et à renforcer les droits des migrants et à les protéger des réseaux criminels.

En matière de lutte contre les drogues illicites, le ministre a fait état, conformément aux contenues de la Stratégie nationale de lutte contre le trafic de drogue, de la saisie de 249 tonnes de chira, 52 tonnes de la plante de Kif, 2.189 kilogrammes de cocaïne et de plus de 16 kilogrammes d’héroïne, en plus de 839.583 comprimés psychotropes, ainsi que le démantèlement de nombreux réseaux actifs dans le trafic international de stupéfiants et de psychotropes.

D’autre part, M. Laftit a mis l’accent sur les efforts du ministère pour développer les capacités des partis politiques en matière de tenue de leur comptabilité et de la gestion financière, notant que son département se penche sur le lancement d’un important projet, portant sur la mise en place d’un système d’information commun pour traiter et exploiter le plan comptable propre aux partis, ainsi qu’un manuel de procédures comptables en parallèle avec le système d’information, pour accompagner les instances politiques dans l’utilisation du système comptable, pour une asseoir la transparence, la clarté et la crédibilité des leurs comptes.

M. Laftit s’est attardé également sur le bilan de l’action du ministère dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion des risques des catastrophes naturelles, faisant état du financement, jusqu’en septembre 2024, d’un total de 323 projets pour un montant total de 4,7 MMDH, dont la contribution du Fonds de Lutte contre les effets des Catastrophes Naturelles s’est élevée à 1,6 MMDH, outre l’activation de 68 mesures en coordination avec divers secteurs et institutions impliqués dans le domaine de la gestion des risques des catastrophes naturelles.

En matière de protection contre les inondations, le ministère a poursuivi, au cours de l’année 2024,0 son soutien aux collectivités territoriales en allouant un montant de 57,6 MDH à 6 collectives au titre de leur part dans le produit de la TVA afin de réaliser les travaux de prévention des inondations, faisant l’objet d’accords conclus entre les collectivités et plusieurs partenaires notamment dans le cadre du Fonds de Lutte contre les effets des Catastrophes Naturelles.

Dans le cadre de la poursuite des réformes liées à la mise en œuvre de la régionalisation avancée, M. Laftit a indiqué que son département s’est attelé à la poursuite de l’activation des structures institutionnelles, financières et humaines relatives à ce chantier national, parallèlement à la généralisation de nombreuses mesures liées à la consolidation de la déconcentration administrative et le transfert progressif de compétences au niveau territorial, ainsi que le renforcement des capacités, le développement des compétences, la formation et la transformation numérique pour améliorer les services de proximité.

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du Programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural (2017-2023), M. Laftit a souligné que son département se penche sur l’accélération du rythme de réalisation des projets programmés, en accompagnant l’action des comités régionaux de Développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagne, pour l’élaboration et la mise à jour des cartographies des différences spatiales, à travers un système d’information qui permet aux acteurs du développement territorial la possibilité d’inclure des projets programmés dans la base de données dudit système, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre.

Concernant l’Initiative Nationale de Développement Humain, le ministère poursuit la mise en œuvre des programmes de la troisième phase de l’INDH, marqués par l’adoption d’une approche qualitative, visant à investir principalement dans les dimensions immatérielles du développement humain, tout en assurant des opportunités d’intégration et de promotion sociale en faveur des jeunes et des générations montantes, a relevé le ministre.