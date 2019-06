Le projet de loi organique relatif au Conseil national des langues, un cadre de référence pour la promotion de la culture marocaine

mardi, 4 juin, 2019 à 15:26

Rabat- Le projet de loi organique portant création du Conseil national des langues et de la culture marocaine, adopté lundi à la majorité par la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, constitue un cadre de référence et une force de proposition pour la promotion des langues et de la culture marocaine, a affirmé le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.