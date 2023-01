Le projet de loi relatif aux ressources humaines de la santé vise à renforcer les garanties de protection juridique (ministre)

mercredi, 11 janvier, 2023 à 14:21

Au commencement, le rêve était de façonner l’avenir de l’Amérique; ce Nouveau monde qui s’offre avec ses potentialités énormes et ses grands espoirs. L’idée intrinsèque était de jeter les fondements de la communauté de destin avant de se lancer derrière l’accomplissement personnel et l’autoréalisation et partant favoriser l’émergence de ce qui est devenu le “Rêve américain”.