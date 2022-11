Le projet de loi relatif à la couverture médicale de base vise la mise en oeuvre du chantier de la protection sociale (ministre)

vendredi, 4 novembre, 2022 à 17:55

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé, vendredi, que le projet de loi 27.22 modifiant et complétant la loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base, vise la mise en œuvre du chantier de la protection sociale et la réforme du système de santé dans le volet relatif à la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base.