Protection du consommateur : 40 MMDH pour le soutien aux produits de base et secteurs touchés (ministre)

mardi, 24 janvier, 2023 à 10:18

Rabat – La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, a affirmé, lundi à Rabat, que le soutien aux produits de base et aux secteurs touchés, en vue d’organiser les marchés et protéger le consommateur, a coûté 40 milliards de dirhams (MDH) et ce, d’après les chiffres préliminaires de 2022.