La protection de l’enfance, une responsabilité partagée entre les autorités publiques, la famille et la société (M. Ramid)

mardi, 10 novembre, 2020 à 19:17

Rabat – La protection de l’enfance est une responsabilité partagée entre les autorités publiques, la famille et la société, a indiqué mardi à Rabat, le ministre d’État chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

En réponse à une question orale d’actualité autour des “moyens de protection et de prévention des violations commises contre les enfants”, posée par le groupe Authenticité et modernité à la Chambre des conseillers, M. Ramid a souligné que protéger l’enfance et offrir aux enfants un environnement sain et sécurisé est une responsabilité de tout un chacun, État, autorités publiques et toutes les composantes de la société et une responsabilité de la famille aussi qui se doit d’assumer son rôle et son devoir d’éducation et de protection.