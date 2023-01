Quelque 795.727 personnes ciblées par le Plan national d’atténuation des effets de la vague de froid cet hiver (ministre)

lundi, 2 janvier, 2023 à 21:22

Rabat – Le Plan national d’atténuation des effets de la vague de froid pour la saison actuelle cible une population d’environ 795.727 personnes, soit 150.460 familles issues de 1.816 douars, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

Dans une réponse à une question orale, lue au nom du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, lors de la séance consacrée aux questions orales, M. Baïtas a fait savoir que les axes d’intervention portent sur le soutien aux services de santé au profit de la population des régions montagnardes ciblées, à travers la programmation de 3.179 unités médicales mobiles et 164 caravanes médicales, outre la mobilisation de 3.311 médecins et cadres médicaux et 863 ambulances.

Le Plan vise également l’aménagement de 760 plateformes provisoires pour assurer l’atterrissage des hélicoptères relevant de la Gendarmerie royale ou du ministère de la Santé et de la Protection sociale afin de pouvoir intervenir pour transférer certains cas urgents, désenclaver les douars ciblés, tout en assurant les déplacements au niveau des axes routiers y menant qui sont susceptibles d’être coupés en raison des chutes de neige, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, a poursuivi le ministre, tous les mécanismes et ressources humaines nécessaires ont été déployés afin d’intervenir immédiatement si la situation sur le terrain l’exige, et assurer le suivi des cas des femmes enceintes, dont le nombre s’élève à 5.487 femmes, outre la prise en charge des personnes sans-abri au niveau de ces zones en les hébergeant au sein d’établissements de protection sociale.

Dans le cadre du Plan national au titre de cet hiver, en partenariat et coordination avec le Haut commissariat aux eaux Et forêts et à la lutte contre la désertification et les ministères de l’Education nationale et de la Santé, M. Baïtas a ajouté que le bois de chauffage a aussi été fourni en parallèle, le but étant de distribuer près de 8.200 fours et de mettre 6.444 tonnes de bois de chauffage subventionné à la disposition de la population concernée, les établissements d’enseignement, les centres de santé et les maternités situés dans les zones ciblées par le Plan, sans pour autant occulter le droit de la population de ces zones de bénéficier du bois des terres forestières à proximité, conformément aux dispositions légales régissant ce domaine.

Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur la mobilisation totale et permanente de l’ensemble des services du ministère de l’Intérieur afin de protéger les citoyens et d’assurer leur sécurité et sûreté contre toutes menaces, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine, à travers une action proactive et des interventions efficaces sur le terrain, dans le cadre de la coordination avec tous les intervenants et acteurs concernés.