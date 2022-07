Rabat : Début des travaux du forum parlementaire Maroc-Communauté andine

mardi, 5 juillet, 2022 à 15:23

Rabat – Les travaux du forum parlementaire Maroc-Communauté andine, portant sur les deux thèmes de “la coopération économique et les échanges commerciaux” et “la sécurité énergétique”, ont débuté mardi au siège du Parlement marocain.

Le forum, organisé dans le cadre de la visite des membres du Parlement andin au Royaume du 1er au 9 juillet à l’invitation du Parlement marocain, s’inscrit dans le sillage du renforcement de la coopération sud-sud prônée par SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la consolidation du partenariat entre le Parlement marocain et son homologue andin, outre la concertation et l’échange sur un ensemble de questions d’intérêt commun.

Le forum est l’occasion de passer en revue les opportunités et les potentialités offertes par le Royaume, considéré comme une porte d’entrée sur le continent africain et le monde arabe, ainsi que les pays andins en tant que plateforme pour accéder à l’espace économique atlantique, en plus de mettre à profit le potentiel prometteur des relations maroco-andines.

Le Parlement andin, avait tenu, lundi à Laâyoune, les travaux de sa session ordinaire, une première du genre tenue en dehors des États membres de cette organisation régionale.

La visite des membres du Parlement andin à Laâyoune a été une occasion pour les responsables de s’informer de près de la dynamique de développement socio-économique en cours dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Il est à noter que le Parlement marocain et le Parlement andin avaient signé, en juillet 2018 au siège de la Chambre des conseillers, un mémorandum d’entente visant à instaurer des canaux de communication et d’interaction parlementaires à travers l’échange de visites, d’expériences, d’informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum d’entente, le parlement marocain bénéficie du statut de partenaire avancé auprès de cette organisation parlementaire.

Le parlement de la communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d’harmoniser les législations et d’accélérer l’intégration entre les pays membres de ce groupe.