Rabat: Ouverture de la 27ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie

samedi, 15 juin, 2019 à 12:14

Rabat – La 27ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) a ouvert ses travaux vendredi à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a appelé l’Assemblée à s’investir dans la recherche des méthodes et moyens nécessaires afin d’augmenter le niveau de performance et de gouvernance parlementaires dans les pays africains afin de relever les défis du développement.

“L’objectif est d’inciter les parlements à renouveler leurs mécanismes opérationnels et à développer leurs performances institutionnelles afin de garantir une meilleure intervention au niveau de la législation et du contrôle, et de contribuer avec les gouvernements au progrès démocratique, à l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques efficaces”, a souligné M. El Malki.

Il a également appelé à défendre les intérêts et les aspirations des peuples africains, à consolider leur solidarité, à approfondir leur culture démocratique et à instaurer l’État de droit et le respect des droits de l’Homme”.

“Le parlementarisme rationnel a pour objectif de développer le système politique de représentation, de garantir l’équilibre nécessaire entre les pouvoirs et de maintenir la stabilité institutionnelle en tant que condition nécessaire pour rendre l’accumulation démocratique possible”, a-t-il ajouté, exprimant le souhait de jeter les bases d’”une Afrique nouvelle, plus développée, plus solidaire et plus unie”.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, a considéré que l’Assemblée parlementaire francophone, notamment celle régionale africaine, constitue une base forte pour ouvrir des perspectives prometteuses de développement, de paix et de solidarité.

Il a fait état d’une volonté commune de construire une francophonie efficace au niveau économique et apte politiquement à apporter des réponses aux attentes du continent, soulignant que le renforcement de la dynamique régionale et l’intégration africaine restent une nécessité impérieuse pour unir le continent africain et renforcer sa place sur la scène internationale, à travers la mise en place d’une zone de libre-échange.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, Jacques Krabal, a indiqué que la nouvelle dynamique dans laquelle s’est engagée l’APF se base sur une vision humaniste et une politique multidimensionnelle.

Dans la même lignée, M. Jazouli a appelé au renforcement de la coopération, au respect des droits et de la diversité et à plus de justice dans les relations économiques internationales, tout en insistant sur une coordination étroite entre les différentes initiatives législatives au sein de l’espace francophone.

Cette assemblée régionale de la francophonie sera marquée par l’examen de plusieurs questions, notamment l’intégration régionale en Afrique ainsi que les nouveaux défis auxquels se heurte le système parlementaire africain, selon un communiqué de l’institution législative.

Elle sera en outre marquée par la présentation d’un rapport sur le programme digital de l’Assemblée parlementaire francophone ainsi que par l’examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique francophone, particulièrement dans la région du Sahel.

Les participants planchent aussi sur les préparatifs de la 45e session de l’Assemblée parlementaire de la francophonie et la neuvième session du Parlement francophone des jeunes qui se tiendra en juillet prochain à Abidjan.

L’Assemblée régionale Afrique de l’APF regroupe le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Tchad, le Burundi, les Îles Comores, le Rwanda, le Djibouti, le Madagascar, l’Île Maurice et les Seychelles.

Y sont représentés également le Parlement de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale, la Commission parlementaire mixte de l’Union économique et monétaire des États de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement panafricain et l’Union parlementaire africaine.