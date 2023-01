Le raffermissement de la coopération parlementaire au menu d’entretiens maroco-estoniens à Rabat

lundi, 30 janvier, 2023 à 18:48

Rabat- Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le président du Groupe parlementaire d’amitié maroco-estonien, Raivo Tamm, axés sur les moyens à même de renforcer la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées des relations d’amitié solides unissant le Maroc et l’Estonie, mettant l’accent sur la nécessité de développer les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, précise un communiqué de la Chambre des Représentants.

A cette occasion, M. Tamm a mis en avant les liens culturels et historiques entre les deux pays, faisant observer que le Maroc est une destination touristique privilégiée pour les citoyens estoniens. Il a souligné que la visite de la délégation estonienne dans le Royaume contribuera au raffermissement de la coopération parlementaire entre le Maroc et l’Estonie, rappelant la création, pour la première fois au sein du Parlement estonien, du groupe d’amitié parlementaire avec le parlement marocain.

Le président du Groupe parlementaire d’amitié maroco-estonien a exprimé, de même, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, notant que le Maroc occupe une place particulière auprès du peuple estonien “qui garde de bons souvenirs du Royaume grâce aux œuvres du célèbre peintre estonien Edward Wiiralt, qui a vécu au Maroc durant les années trente du siècle dernier”.

Pour sa part, M. Talbi Alami a souligné l’importance de la diplomatie parlementaire dans le développement des relations entre les deux pays dans les différents domaines, notamment commercial et économique, mettant en exergue le développement global et les avancées démocratiques que connaît le Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Il a, en outre, indiqué que le Maroc est un pays pionnier en matière de paix, de coexistence et de respect mutuel de la souveraineté des pays et de leur intégrité territoriale, mettant en relief la richesse de la culture marocaine et la diversité de ses affluents civilisationnels.

M. Talbi Alami a rappelé également le statut du Maroc en tant que creuset des civilisations et trait d’union entre l’Orient et l’Occident, entre l’Afrique et l’Europe et au service de la coopération sud-sud.