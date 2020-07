Reconstitution du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Maroc

mercredi, 29 juillet, 2020 à 17:46

Montréal – Le Groupe d’amitié parlementaire canado-marocain vient d’être reconstitué suite à la tenue des élections générales du Canada d’octobre 2019 et à la constitution du nouveau gouvernement libéral dirigé par le Premier Ministre Justin Trudeau.

La reconstitution de ce groupe parlementaire, qui a toujours existé lors des précédents exercices législatifs, s’est déroulée mardi au cours d’une réunion virtuelle avec la participation de l’ambassadeur du Maroc à Ottawa, Souriya Otmani, en sa qualité d’invitée d’honneur.

La réunion programmée initialement en avril dernier a été reportée en raison des mesures de confinement et des contraintes diverses engendrées par la pandémie de Covid 19, indique-t-on auprès de l’ambassade.

Le groupe d’amitié parlementaire est en effet composé de parlementaires issus des diverses formations politiques des deux chambres du Parlement canadien, le Sénat et la Chambre des Communes. Il est co-présidé par la sénatrice Salma Ataulahjan et par le député Emmanuel Dubourg et compte neuf membres dans son Comité exécutif.

A cette occasion, les deux co-présidents ont mis en avant la qualité des relations de coopération et d’amitié entre les parlements des deux pays, tout en s’engageant à œuvrer pour consolider davantage les liens de diplomatie parlementaire avec leurs homologues marocains.

Mme Otmani a de son côté insisté sur le rôle et l’importance majeurs de la diplomatie parlementaire, rendue encore plus nécessaire dans un monde globalisé.

La diplomate s’est aussi félicitée de la densité de la coopération entre le Maroc et le Canada qui fêtent cette année le 58ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, qu’elle a qualifiées de “solides, profondes et multisectorielles”, comme en témoigne la visite d’amitié et de travail effectuée, en janvier dernier, à Rabat par le chef de la diplomatie canadienne, François Philippe Champagne.

Rappelant que le Maroc est le 3ème partenaire économique du Canada en Afrique avec un volume d’échanges commerciaux de plus de 950 millions de dollars canadiens, Mme Otmani a relevé que les opportunités d’affaires et économiques entre les deux pays sont nombreuses et appelées certainement à se développer davantage dans le cadre de la relance économique post-Covid 19.

Elle a en outre souligné que la communauté marocaine résidant au Canada, forte de centaines de milliers de personnes toutes confessions confondues, est appréciée pour sa bonne intégration et sa contribution à la société d’accueil, son dynamisme et ses hautes qualifications, constituant ainsi elle-même un autre excellent vecteur de rapprochement bilatéral.