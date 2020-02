La relation de la culture avec le développement au centre d’un colloque à Rabat

vendredi, 14 février, 2020 à 9:14

Rabat – Un colloque national sur “La culture et le développement: enjeux de la modernisation et du progrès” a été organisé, jeudi à Rabat, par le groupe socialiste à la Chambre des représentants, en présence d’une pléiade de chercheurs et d’académiciens.