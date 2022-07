Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Mayara et l’ambassadeur de Turquie au Maroc

mercredi, 20 juillet, 2022 à 21:57

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec l’ambassadeur de Turquie au Maroc, Omer Faruk Dogan, des moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont débattu des sujets portant sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale pour répondre aux attentes des deux pays amis qui partagent des liens humains et historiques solides, indique la Chambre des conseillers dans un communiqué.

L’entretien a été aussi l’occasion de souligner l’importance de tirer profit de la position stratégique des deux pays au service de leurs peuples et leur coopération commune, mettant l’accent sur leurs positions en tant que passerelles entre les différentes régions du monde, en particulier à la lumière des mutations stratégiques que connait le monde.

A cette occasion, M. Mayara a mis en exergue les relations bilatérales et les valeurs et intérêts communs unissant les deux peuples amis, mettant l’accent sur la qualité des relations politiques, qui se distinguent par des positions turques positives à l’égard des justes causes de la Nation, en particulier la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le président de la Chambre des conseillers a également souligné l’importance de déployer davantage d’efforts pour développer les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays, précisant qu’ils ont conclu l’accord de libre-échange, compte tenu de leurs potentialités et capacités prometteuses.

Il a aussi exprimé la disposition de la Chambre des conseillers à prendre des initiatives susceptibles de booster les relations économiques bilatérales, passant en revue les prérogatives et la composition diversifiée de la deuxième Chambre, renforcée par la représentativité du patronat et le rôle que cette composante peut jouer dans l’approfondissement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Turquie.

De son côté, M. Dogan a mis en avant la qualité des relations historiques maroco-turques, basées sur l’estime mutuelle, soulignant la nécessité de développer les relations bilatérales conformément à une vision stratégique multidimensionnelle entre les deux peuples amis.

Après avoir mis l’accent sur la complémentarité économique entre les deux pays, le diplomate turc a mis en exergue les investissements turcs existants et potentiels dans différents secteurs productifs tels que la logistique, le textile et l’industrie automobile.

Il a également saisi cette occasion pour transmettre au président de la Chambre des conseillers les salutations du président du parlement turc, en l’invitant à effectuer une visite de travail en Turquie.

De même, le diplomate turc a souligné l’impératif de hâter la mise en place d’un groupe parlementaire d’amitié et de coopération capable d’accompagner activement les relations bilatérales à travers l’échange de visites et d’expériences.