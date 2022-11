Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d’entretiens entre M. Talbi Alami et le vice-président du Salvador

lundi, 14 novembre, 2022 à 18:19

Rabat – L’échange d’expériences, la communication efficiente et le dialogue parlementaire permanent ont été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le vice-président de la République du Salvador, M. Felix Ulloa, actuellement en visite dans le Royaume à l’invitation du chef du gouvernement (13-16 novembre).

Les entretiens ont porté sur l’excellence des relations bilatérales et les positions positives de la République du Salvador au sujet de la question du Sahara et de l’intégrité territoriale du Royaume, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays par le biais de l’institutionnalisation des relations bilatérales et multilatérales à travers l’échange des visites, le groupe d’amitié parlementaire, la communication permanente, et la capitalisation sur le bilan des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, notamment les actions du forum FOPREL, outre l’examen d’une série de questions prioritaires d’intérêt commun.

A cette occasion, M. Talbi Alami s’est félicité de la qualité des liens unissant la Chambre des représentants et l’assemblée législative du Salvador qu’il avait visité en 2016, rappelant sa rencontre récemment avec le président de ladite assemblée à l’occasion de la 26ème session du Forum de FORPEL à Rabat. Il a mis l’accent, à cet égard, sur l’importance de ce genre de rencontres, de la communication parlementaire efficiente, de l’échange de vues et du partage d’expériences et d’expertises notamment en ce qui concerne les questions d’intérêt commun.

Le président de la Chambre des représentants a rappelé, dans ce sens, la responsabilité qui incombe aux parlementaires sur les plans national, régional et international en matière de raffermissement du dialogue, de l’entente et de la coordination en vue de faire face aux défis communs.

De telles visites et rencontres sont de nature, a-t-il poursuivi, à renforcer le dialogue et la communication efficace, et constituent une occasion pour mettre en avant les avancées réalisées par le Royaume, notamment sur le plan constitutionnel, des droits de l’homme, sécuritaire, énergétique, environnemental, de santé et social, outre le développement institutionnel accompli au cours de la dernière décennie et les acquis réalisés par la Chambre des représentants et qui lui ont permis d’occuper des positions distinguées au sein de nombreuses instances et organisations parlementaires continentales, régionales et internationales.

Pour sa part, M. Ulloa a salué les relations solides unissant les deux pays et le rôle que joue le Royaume à l’échelle régionale et internationale, rappelant la position de son pays au sujet de la question du Sahara marocain.

Tout en se félicitant des échanges constructifs ayant marqué sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants, le vice-président du Salvador a insisté sur l’importance des relations parlementaires dans la consolidation du rapprochement entre les pays, la clarification des positions et le renforcement des ponts de dialogue permanent, soulignant que son pays aspire à l’échange d’expériences et d’expertises, notamment en ce qui concerne la législation dans les domaines de l’économie et de l’investissement.