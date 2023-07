Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d’une visite de M. Talbi Alami à Londres

mardi, 11 juillet, 2023 à 19:03

Londres – Le renforcement des relations de coopération parlementaire entre le Maroc et le Royaume-Uni est au centre d’une visite de travail, entamée mardi à Londres, par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

À cette occasion, M. Talbi Alami a mené une série de réunions dans le but de renforcer la coordination au sein des organisations parlementaires régionales et internationales, de favoriser le partage et l’échange d’expériences tant au niveau politique qu’administratif, de faire connaître les chantiers stratégiques lancés par le Maroc et d’exposer son expérience institutionnelle.

Ainsi, M. Talbi Alami s’est entretenu avec le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, avant d’échanger avec la cheffe du bureau des relations interparlementaires des Communes, Lynne Gardner, et son homologue à la Chambre des Lords, Susie Latta.

Par la suite, M. Talbi Alami a assisté à une séance parlementaire, avant une rencontre avec le secrétaire général de l’association parlementaire du Commonwealth, Stephen Twigg.

Lors de ce premier jour de sa visite (11-13 juillet), le président de la Chambre des représentants a également eu des entretiens avec les membres du groupe d’amitié parlementaire “APPG-Morocco” (All-Party Parliamentary Group for Morocco) et avec sa présidente, la députée conservatrice, Heather Wheeler.

Le groupe, composé de 25 parlementaires issus de différentes formations politiques, avait effectué une visite de travail au Maroc en avril dernier, marquée notamment par une étape dans la région de Dakhla-Oued Eddahab où ses membres avaient pris connaissance de la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume.