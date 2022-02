Le renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale au centre des entretiens de M. Talbi Alami avec l’ambassadeur du Guatemala à Rabat

mardi, 15 février, 2022 à 15:22

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami a eu, mardi, des entretiens avec l’ambassadeur de la République du Guatemala à Rabat, M. Erick Estuardo Escobedo Ayala, axés sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire sur les plans bilatéral et multilatéral.

Au début de cette entrevue, M. Ayala a félicité M. Talbi Alami pour son élection à la présidence de la Chambre des représentants, tout en saluant l’excellence des relations historiques, politiques et diplomatiques liant les deux pays qui ont commémoré, l’année écoulée, le 50ème anniversaire de leur établissement, selon un communiqué de la première Chambre.

Le diplomate guatémaltèque a aussi fait part de son appréciation et considération pour la sagesse et les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI ainsi que pour les mesures prises pour limiter les répercussions de la pandémie de la Covid-19, louant au passage l’expérience marocaine dans plusieurs domaines qui ont fait du Royaume “un modèle à suivre”.

M. Ayala a, en outre, indiqué que son pays aspire à renforcer ses relations économiques et commerciales avec le Maroc, à favoriser la coordination et l’échange des expertises et expériences autour des questions d’intérêt commun, telles que la sécurité, la santé, les changements climatiques, les énergies renouvelables et la transformation numérique.

Il a, par ailleurs, qualifié de “distinguées” les relations parlementaires entre le Maroc et le Guatemala, ajoutant que son pays ambitionne de les consolider sur les plans bilatéral et multilatéral, à travers l’échange de visites, les groupes d’amitié et la coordination au sein des divers fora parlementaires.

Pour sa part, M. Talbi Alami s’est félicité du niveau distingué des relations liant les deux pays, ainsi que du soutien du Guatemala au processus onusien et à l’Initiative d’autonomie en tant que solution politique, réaliste et acceptable pour mettre fin au conflit artificiel autour des provinces du sud du Royaume.

Le président de la Chambre des représentants a également mis l’accent sur l’excellence des relations parlementaires entre le Maroc et le Guatemala sur les plans bilatéral et multilatéral, mettant en relief la visite qu’il a effectuée en mai 2016 au Congrès guatémaltèque à l’occasion de sa participation aux travaux de la session du Parlement d’Amérique centrale (Parlacen), marquée par la signature d’une convention de coopération entre les deux institutions législatives.

Lors de son entretien avec le responsable guatémaltèque, M. Talbi Alami a réitéré l’ouverture de la Chambre des représentants à toutes les initiatives constructives et les questions parlementaires d’intérêt commun, émettant le vœu d’institutionnaliser ces relations à travers les fora parlementaires régionaux, la convergence des vues et des positions au sujet des priorités sur le plan parlementaire et la mise en place de nouveaux espaces pour renforcer la coopération parlementaire Sud-Sud.