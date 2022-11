Le renforcement de la coordination parlementaire au centre des entretiens de M. Talbi El Alami à la 43è Assemblée générale de l’AIPA

samedi, 26 novembre, 2022 à 17:20

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et les présidents des parlements et chefs de délégations des pays membres de l’Assemblée interparlementaire de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA), ont affirmé, lors de la 43è Assemblée générale de l’AIPA, leur volonté de renforcer la coordination parlementaire au service du développement durable, de la consolidation de la paix et de la sécurité internationales, et de la reprise économique post-pandémie.

Un communiqué de la Chambre des représentants indique que M. Talbi El Alami a exposé, lors de la séance débat et discussions sur le Maroc, l’expérience marocaine dans les domaines de la sécurité, la paix, des énergies renouvelables et de la transition digitale, ainsi que la gestion des répercussions socio-économiques et sanitaires de la pandémie, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

M. Talbi El Alami a également passé en revue les spécificités du parlement marocain et de ses deux chambres, leurs missions en matière de législation, d’accompagnement du travail gouvernemental et d’évaluation des politiques publiques, ainsi qu’en matière de promotion du modèle marocain dans les différentes tribunes parlementaires internationales.

Pour leur part, les parlementaires des pays membres permanents de l’AIPA ont salué la gestion marocaine de la pandémie de Covid-19 et les efforts déployés dans les domaines de développement humain et durable, des énergies propres et de la promotion de la paix, de la sécurité et du vivre-ensemble.

Le président de la Chambre des représentants a tenu, en marge de cette rencontre, des entretiens bilatéraux avec les présidents des parlements et chefs de délégation participant à cet événement, ajoute la même source, précisant qu’il s’agit du Vietnam, de la Thaïland, du Laos et de l’Azerbaïdjan, ainsi qu’une délégation de la Norvège, qui est membre observateur.

Ces entretiens bilatéraux ont porté sur le renforcement des relations et sur le partage d’expertises et d’expériences, particulièrement dans le domaine parlementaire et en matière de coordination, au service du développement et de la promotion de la paix et de la sécurité.

Lors de ces entretiens, poursuit le communiqué, les parties ont fait observer que la réalisation de ces objectifs passe par le dialogue et l’acceptation de la différence, tous les deux piliers d’une communication efficace et durable.

Les présidents des parlements et délégations ont souligné, à cette occasion, l’intérêt particulier qu’accordent leurs pays respectifs aux relations avec le Royaume du Maroc, seul pays africain et arabe qui jouit d’un mécanisme de coopération parlementaire avec l’AIPA, faisant part de leur volonté de hisser la coopération bilatérale à des niveaux meilleurs.

De son côté, M. Talbi El Alami s’est félicité de la qualité de la coopération parlementaire, ayant été consolidée en raison du statut de membre observateur dont jouit désormais la Chambre des représentants au sein de l’AIPA.

Il s’est également réjoui de l’échange bilatéral renforcé et de la coopération agissante qui unissent la Chambre des représentants et nombre de pays membres permanents et observateurs de l’AIPA, soulignant l’ambition de la Chambre de renforcer la communication entre les parlements de l’Assemblée et les pays africains et arabes, au service du développement dans ses différentes dimensions économique, sociale et culturelle.

Lors de ces entretiens, auxquels ont pris part Ahmed Touizi, président du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et Moustapha Tarfia, chargé d’affaires à l’Ambassade du Royaume en Thaïlande, le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, mis l’accent sur la position distinguée du Maroc aux niveaux africain, arabe et international, qui, aujourd’hui, est un modèle à suivre dans plusieurs domaines et une expérience reconnue mondialement.

Les différentes parties participant à la 43è Assemblée générale de l’AIPA, organisée au Cambodge du 20 au 25 novembre, ont convenu de raffermir la coopération aussi bien bilatérale que multilatérale, et de renforcer l’échange de visites à tous les niveaux.