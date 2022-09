Le renforcement des relations d’amitié et de coopération au centre d’une rencontre entre des parlementaires marocains et belges

vendredi, 2 septembre, 2022 à 17:50

Rabat – Le vice-président de la chambre des représentants, M. Hassan Benomar, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec une délégation parlementaire belge, présidée par M. David Leisterh, actuellement en visite de travail dans le Royaume.

Les parlementaires belges ont mis en avant la force des liens historiques qui unissent le Maroc et la Belgique, louant le rôle central du Maroc comme pôle de développement et de stabilité dans la région, et comme trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, indique un communiqué de la chambre des représentants.

La délégation parlementaire belge a, par ailleurs, souligné l’importance de renforcer les relations de coopération entre la Belgique et le Maroc, et entre ce dernier et l’Union européenne, réaffirmant la volonté de la Belgique de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Royaume pour leur permettre de toucher des domaines plus vastes, afin de consolider la position importante de la communauté marocaine en Belgique et son rôle dans le tissu social belge.

De son côté, M. Benomar a mis l’accent sur l’importance des échanges de visites entre les parlements des deux pays, à même de s’ouvrir sur des horizons de coopération nouveaux, notant que le Maroc a toujours été connu pour son ouverture et son attachement aux valeurs de tolérance et de paix.

Il a également passé en revue plusieurs réformes et chantiers importants engagés par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Le vice-président de la Chambre des représentants a évoqué, dans ce sens, le développement démocratique que connait le Royaume et les efforts consentis en matière des droits de la femme et de lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et les répercussions négatives de la pandémie de la COVID-19, relevant le leadership marocain dans les domaines des énergies renouvelables, de l’économie verte et des politiques d’immigration et d’asile.