Le renforcement des relations parlementaires au centre d’entretiens entre M. Talbi El Alami et le ministre togolais des AE

jeudi, 12 janvier, 2023 à 17:53

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, ont eu, jeudi à Rabat, des entretiens axés sur le renforcement des relations parlementaires entre les deux pays.

La Chambre des représentants indique dans un communiqué que les deux parties ont échangé lors de cette rencontre sur nombre de questions d’intérêt commun, mettant l’accent sur le rôle important des institutions législatives dans l’instauration d’une communication efficace et durable.

Le ministre togolais, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, s’est félicité à cette occasion des relations bilatérales au niveau politique, soulignant la détermination de son pays à les renforcer davantage au niveau parlementaire, à travers l’échange d’expériences et d’expertises en matière de législation, de suivi et d’évaluation des politiques publiques, ainsi qu’en matière d’affaires étrangères et de diplomatie parlementaire.

Se félicitant des relations maroco-togolaises et de l’ouverture en juillet 2022 d’un consulat général du Togo à Dakhla, M. Talbi El Alami a, pour sa part, salué la position ferme et constante du Togo au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a également saisi cette occasion pour mettre en avant les acquis du Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI et pour présenter, lors d’un bref exposé, la Constitution du Royaume, son système électoral, les responsabilités et le fonctionnement de la Chambre des représentants, ainsi que les relations qu’elle entretient avec le reste des institutions et pouvoirs.

Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger autour de plusieurs questions d’ordre régional et international, qui figurent parmi les priorités de l’agenda d’action parlementaire bilatéral et multilatéral, comme la migration, les changements climatiques, les énergies renouvelables et la transformation digitale.