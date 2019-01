Réorganisation du CCM: pour une véritable industrie cinématographique

jeudi, 24 janvier, 2019 à 12:16

Rabat – Le projet de loi 70.17 portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM) et modifiant la loi 20.99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique permettra de doter le CCM d’un cadre juridique avancé et adapté à ses missions stratégiques, dans l’optique de favoriser l’émergence d’une industrie du septième art servant de levier pour le décollage économique, a affirmé mercredi le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.