Le Réseau Parlementaire du groupe de la BM et du FMI prend connaissance des chantiers initiés par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi

lundi, 5 juin, 2023 à 20:48

Rabat – Les membres d’une délégation du Réseau parlementaire du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) se sont informés, lundi au siège de la Chambre des représentants à Rabat, des différents chantiers initiés au Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami.

Cette rencontre a été l’occasion pour M. Talbi Alami de présenter aux membres de la délégation, en visite dans le Royaume du 04 au 08 juin, les réformes politiques, économiques et sociales lancées au Maroc depuis l’adoption de la Constitution de 2011, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette visite intervient en prélude à la tenue en octobre prochain à Marrakech des Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du FMI, durant lesquelles le Réseau parlementaire organisera un Forum parlementaire des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique, relève la même source.

Le président de la Chambre des représentants a également présenté lors de cette rencontre, marquée par la présence des présidents des commissions des Finances et du Développement économique dans les deux Chambres du Parlement, des explications sur divers sujets et questions, dont le rôle du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques et le partenariat économique entre le Maroc et l’Afrique, note la même source.

Les sujets liés notamment à l’Initiative nationale de développement humain et les chantiers de lutte contre la pauvreté et la précarité, outre les piliers de l’Etat social au Maroc et la politique industrielle et d’investissements, les énergies renouvelables, la démocratie et la représentativité féminine dans l’institution législative, ont également été soulevés lors de cette rencontre, souligne la même source.

Fondé en 2000, le Réseau Parlementaire cherche à impliquer les législateurs du monde entier dans la mission commune de relever les défis de la bonne gouvernance et de la transparence dans les institutions financières internationales et multipartites.