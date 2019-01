Un responsable associatif arabe souligne les positions honorables du Maroc envers la question palestinienne

jeudi, 10 janvier, 2019 à 22:14

Rabat – Le président de la commission internationale et arabe de reconstruction en Palestine, Taher Almasri, a souligné, jeudi à Rabat, les positions honorables du Maroc envers la question palestinienne.

Lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, M. Almasri a mis en exergue les efforts consentis par SM le Roi Mohammed VI et l’ensemble des composantes du peuple marocain, pour soutenir la résistance du peuple palestinien.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. Almasri a également donné un aperçu sur la commission internationale et arabe de reconstruction en Palestine, créée en 2008, et ses différents projets, expliquant qu’elle regroupe des instances et personnalités de la société civile de différents domaines et pays, avec comme objectif d’améliorer le quotidien des Palestiniens.

De son côté, M. El Malki a salué l’action de la Commission et ses réalisations en faveur de la reconstruction en Palestine, rappelant que “la cause palestinienne est sacrée pour les Marocains”.

M. El Malki a mis en avant le rôle assuré par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien de la question palestinienne et la défense d’Al-Qods Asharif, notant que l’agence Bayt Mal Al-Qods, dont le siège est situé au Maroc et qui jouit de la Haute Sollicitude du Souverain, contribue dans des projets importants et concrets au profit de la population de la Ville Sainte.

Le président de la Chambre des représentants a condamné la politique et les pratiques agressives de l’occupation, appelant à poursuivre la mobilisation pour le soutien de la juste cause palestinienne.