Rome: Le renforcement des relations parlementaires au centre d’entretiens entre M. Mayara et son homologue italien

mardi, 6 juin, 2023 à 22:23

Rome – Le renforcement des relations parlementaires et législatives ont été au centre d’entretiens, mardi à Rome, entre le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et son homologue italien, Lorenzo Fontana.

Tenus en marge de sa participation à la 49ème réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), en sa qualité de président de cette organisation méditerranéenne, ces entretiens ont porté sur la promotion des relations bilatérales entre les deux institutions législatives, outre la nécessité d’une coopération interparlementaire entre les deux parties.

Lors de cette entrevue, en présence de l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla, M. Mayara s’est félicité des fortes relations bilatérales politiques et économiques, exprimant sa volonté de renforcer la coopération interparlementaire et législative entre les parlements des deux pays.

Le responsable marocain a, en outre, saisi l’occasion pour annoncer au président de la Chambre des députés italienne l’organisation en décembre prochain à Marrakech de la 2ème édition du Forum parlementaire euro-méditerranéen et du Golfe, dont les travaux se concentreront sur la transition énergétique et les énergies renouvelables.

Pour sa part, M. Fontana a salué les relations maroco-italiennes basées sur un partenariat stratégique, faisant part de sa disposition à consolider davantage les relations parlementaires avec le Maroc.

Soulignant l’importance du renforcement de la coopération entre les deux pays, le responsable transalpin a salué, par ailleurs, la présence de la communauté marocaine dans les tissus économiques et sociaux en Italie.

Dans le cadre de sa visite de travail en Italie, M. Mayara s’est également entretenu avec nombre de responsables parlementaires et gouvernementaux saint-marinais, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et collaborer de près au niveau de l’APM pour une action commune en faveur de la Méditerranée.

M. Mayara a été élu à l’unanimité nouveau président de cette organisation parlementaire internationale pour la période 2023-2024 à l’issue de sa 17ème session plénière qui a eu lieu récemment au parlement marocain.

L’APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. Elle est le successeur légal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 90.