Sahara : la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale slovène affirment l’importance d’une solution politique, réaliste et consensuelle

lundi, 14 novembre, 2022 à 23:02

Rabat – La Chambre des représentants et l’Assemblée nationale de Slovénie ont affirmé l’importance de parvenir à une solution politique, réaliste et basée sur le consensus à la question du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies se rapportant à ce dossier.

Cette affirmation a été exprimée dans un communiqué conjoint rendu public au terme des entretiens qu’a eus, lundi à Rabat, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et la présidente de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie, Urska Klakocar Zupancic.

Le communiqué souligne que les deux parties se sont félicitées, lors de cette réunion, de la qualité des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Slovénie.

Les deux parties ont relevé le rôle important des deux institutions législatives dans le développement des relations entre les deux pays qui fêtent cette année le 30ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

La même source note que les deux parties ont mis en exergue l’importance de la signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des représentants du Maroc et l’Assemblée nationale de la République de Slovénie et qui est appelé à constituer un jalon essentiel pour la consolidation des relations parlementaires bilatérales dans les différents domaines et le renforcement du dialogue et de l’échange de vues au sujet des questions d’intérêt commun sur les plans régional et international.

Elles ont mis l’accent également sur l’importance de renforcer les partenariats visant la promotion de l’entente mutuelle, la stabilité et le développement économique, eu égard de la place du Maroc en tant que partenaire fondamental de le l’Union européenne (UE) et acteur important au niveau du continent africain et du pourtour méditerranéen.