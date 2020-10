Saison agricole 2020-2021: 1,6 million de quintaux de semences disponibles (M. Akhannouch)

mercredi, 28 octobre, 2020 à 9:06

Rabat – Une quantité de 1,6 million de quintaux de semences a été mobilisée, dont 1,5 million de quintaux chez la Société nationale Sonacos et 100.000 chez le privé, dans le cadre des préparatifs de la saison agricole 2020-2021, a annoncé mardi le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

En réponse à une question centrale lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, M. Akhannouch a souligné que le soutien des prix de la part de l’État s’élève à 175 dirhams le quintal pour le blé tendre, 200 dirhams le quintal pour le blé dur et 325 dirhams le quintal pour l’orge.