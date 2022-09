Série d’entretiens de M. Talbi Alami à la 11ème conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains

samedi, 3 septembre, 2022 à 21:33

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami, a eu une série d’entretiens avec des présidents de parlements et des chefs de délégations ayant pris part à la 11ème Conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains, tenue les 1 et 2 septembre au siège du Parlement panafricain (PAP) à Midrand, en Afrique du Sud.

M. Talbi Alami s’est entretenu, dans ce sens, avec des présidents de parlements et des chefs de délégations de l’Égypte, de la République démocratique du Congo et du Gabon, indique un communiqué de la Chambre des Représentants, précisant que les discussions ont porté sur les causes du continent africain, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination mutuelle et de tirer parti des expériences dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays africains.

Le Président de la Chambre des Représentants a tenu également une rencontre avec le président du PAP, Fortune Charumbira, axée sur le rôle de cette institution africaine dans la mise en œuvre effective du slogan « Une Afrique unie », outre les approches permettant d’appréhender, de point de vue parlementaire, des questions ayant trait à la nutrition, à la santé, au décollage économique du continent et à la gestion de l’ère post-Covid-19.

M. Talbi Alami a abordé, à cette occasion, l’expérience marocaine et ses acquis, sous la conduite éclairée de SM Roi Mohammed VI, en plus des moyens d’en tirer profit, et de renforcer et d’institutionnaliser une coopération parlementaire efficace en la matière.