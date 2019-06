Signature du premier mémorandum d’entente pour la coopération parlementaire entre le Maroc et l’Irlande

mercredi, 19 juin, 2019 à 21:15

ES Nabila Zourara

Dublin – Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, actuellement en visite de travail en Irlande, a scellé, mercredi à Dublin, avec le Président de l’Assemblée de la République d’Irlande Seán Ó Fearghaíl, le premier mémorandum d’entente, institutionnalisant la coopération parlementaire entre le Maroc et l’Irlande.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Dublin, Lahcen Mahraoui, “s’inscrit dans un contexte très important. Il s’agit d’une part de la signature pour la première fois d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des Représentants marocaine et l’Assemblée de la République d’Irlande et d’autre part de l’ouverture de l’ambassade d’Irlande au Maroc l’année prochaine”, a souligné M. El Malki dans une déclaration à la MAP à cette occasion.

“Ces deux événements soulignent la solidité des liens entre le Maroc et l’Irlande”, a relevé M. El Malki, faisant savoir que ce pays “considère le Maroc comme un partenaire responsable et sérieux”, d’où la tenue de plusieurs réunions bilatérales avec des responsables irlandais, notamment le ministre du Commerce et celui de la justice irlandais, qui “consolident véritablement une vision partagée, quant à l’avenir des relations bilatérales”.

M. El Malki a souligné, dans ce contexte, que “les groupes d’amitié parlementaire jouent un rôle extrêmement important dans la diplomatie parlementaire, notamment à travers le renforcement de la capacité d’échange entre les deux parties et la prise d’initiatives lors de journées d’étude dans des domaines d’intérêt communs”, faisant savoir que “le Maroc espère organiser d’ici la fin de l’année une rencontre entre les deux groupes d’amitié”.

Le président de la Chambre des Représentants a rappelé que les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Irlande remontent à plusieurs dizaines d’années et que les deux pays ont un grand potentiel de coopération notamment en matière d’échanges commerciaux et dans le domaine de l’agriculture.

De son côté, M. Ó Fearghaíl a mis en exergue les “bonnes relations” d’échange entre le Maroc et l’Irlande ainsi qu’entre leurs institutions parlementaires respectives, mettant en avant “l’engagement sérieux de l’ambassade marocaine à Dublin”.

Il s’est également félicité de l’ouverture prochaine de l’ambassade d’Irlande à Rabat en 2020, faisant savoir que cette étape permettra d’explorer d'”énormes opportunités d’échange entre les deux économies et d’encourager le tourisme et le commerce bilatéral”.

Le Président de l’Assemblée irlandaise a aussi mis en avant la concertation et la convergence de vues entre les deux pays sur nombreuses questions internationales.

Il a affirmé que la création des deux groupes d’amitié parlementaire, intervenue à la suite de la visite de M. El Malki, permettra de consolider les engagements politiques en cours, plaidant en faveur du renforcement des échanges entre les deux parlements.

La signature du mémorandum d’entente entre les deux institutions législatives a pour but de consolider l’engagement des institutions parlementaires des deux pays, de consolider la coopération actuelle et de collaborer ensemble pour le développement des réformes législatives, dans des domaines intéressant les deux parties, a ajouté le speaker irlandais.

Pour M. Ó Fearghaíl, le Maroc constitue une porte d’entrée pour l’Europe vers un marché africain émergent, saluant “le potentiel marocain énorme et son leadership dans la région, notamment en matière de gestion migratoire et de lutte contre le changement climatique”.

Lors de sa visite à Dublin, M. El Malki aura des entretiens de haut niveau avec plusieurs membres du gouvernement irlandais et des personnalités de haut rang. Il sera également reçu par le président de la République irlandaise.