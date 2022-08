Signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des Représentants et le Conseil de la Choura en Arabie Saoudite

lundi, 1 août, 2022 à 20:32

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdullah Ibn Muhammad Al Ash-Sheikh ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente qui se veut un cadre de coopération et d’interaction continue entre les deux institutions législatives.

Ce mémorandum prévoit la mise en place d’un mécanisme d’échange de visites annuelles, la promotion de l’échange de visites des délégations parlementaires, la création des groupes de travail conjoints et la consolidation des relations entre les membres des deux institutions, afin de se pencher sur les questions et les aspects parlementaires d’intérêt mutuel.

Tout en proposant un mécanisme d’échange d’expertises et d’études parlementaires, et dans le but de soutenir les intérêts des deux pays, le mémorandum met l’accent sur l’importance de la communication et de l’extension des liens durables entre les deux institutions à travers l’intensification de la coopération bilatérale, l’échange des points de vue, la coordination et le dialogue régulier, aux niveaux de la Présidence, du Secrétariat général et des groupes de travail, ainsi qu’au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

S’agissant des domaines en question, le mémorandum porte sur les affaires sécuritaires, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, les développements géostratégiques, culturels, économiques, commerciaux, climatiques et religieux, ainsi qu’en matière d’investissement, de sécurité alimentaire, de développement des droits de l’homme, de la recherche scientifique et des avancées technologiques.

Les deux présidents ont ainsi convenu d’encourager l’innovation technologique et scientifique, d’améliorer les technologies de l’information et de la communication, d’œuvrer de concert en vue de faire progresser l’action “e-parlementaire” et de coopérer pour développer les compétences des parlementaires et des ressources humaines.

Ils ont, en outre, convenu d’organiser conjointement des conférences, des séminaires et des colloques, dont l’objet porte sur la promulgation des lois, l’assistance aux parlementaires en matière de législation, les recherches et analyses parlementaires, la promotion de la participation des femmes et le développement des compétences techniques des parlementaires et du personnel.

La coopération entre les deux institutions comprend également d’autres domaines liés à l’action parlementaire et à la législation, tels que les services parlementaires, la recherche générale et l’échange d’expertise en matière des études, des données et de l’information parlementaire.

La rencontre, tenue en présence de l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Rabat, a été aussi l’occasion pour les deux parties de saluer les liens distingués unissant le Maroc et l’Arabie Saoudite, fondés sur le respect mutuel et la fraternité sincère, et de louer les liens solides entre SM le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz Al Saoud.

Elles ont également mis en exergue leur soutien total à la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale des deux pays, tout en faisant part de leur volonté mutuelle de faire progresser la coopération et la concertation entre les deux institutions législatives.