Tanger: Le SG de l’UGTM expose le bilan de la centrale syndicale à la Chambre des Conseillers

samedi, 14 janvier, 2023 à 22:01

Tanger – Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Enâam Mayara, a présenté, samedi à Tanger, le bilan de la centrale syndicale à la Chambre des Conseillers.

Cette rencontre de communication, qui s’est déroulée en présence de responsables et d’adhérents du Syndicat au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que des membres de son bureau exécutif et d’élus, s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres régionales du Syndicat, qui ont débuté à Marrakech, pour mettre la lumière sur les développements du dialogue social et les différentes questions qui intéressent les travailleurs.

Elle a été l’occasion d’informer les membres du syndicat dans la région du Nord des nouveautés du dialogue social après l’accord du 30 avril 2022, et des réalisations les plus importantes du syndicat et de ses partenaires sociaux en matière de renforcement des acquis de la classe ouvrière, ainsi que les différentes questions du dossier social et le mode de gestion du dialogue sectoriel avec les différentes institutions gouvernementales concernées.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Mayara a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rencontres de communication organisées par la centrale syndicale dans les différentes régions du Royaume, pour mettre l’accent sur les initiatives menées par l’instance sociale à la deuxième chambre du parlement ou au niveau des institutions concernées par le domaine social, pour la défense des intérêts des travailleurs dans les différents domaines qui les intéressent.

Le responsable syndical et président de la Chambre des Conseillers a relevé que cette rencontre constitue aussi une occasion pour présenter le bilan du groupe de l’UGTM à la deuxième chambre du parlement lors de la session parlementaire précédente, et d’informer les militants de la région du Nord sur le travail mené par le groupe au sein de l’instance constitutionnelle élue.

Il a souligné que cette rencontre a été également l’occasion de rapprocher les adhérents du syndicat des développements législatifs et du suivi du travail gouvernemental mené par le groupe, soulignant que la centrale syndicale œuvre à renforcer les canaux de communication et à encadrer ses militants dans les différentes régions du Royaume.

Les interventions ont porté sur l’importance de l’accord du 30 avril 2022 en matière de mise en œuvre des engagements gouvernementaux et des décisions intéressant la classe ouvrière inscrites dans la loi de finances de 2023, ainsi que les mécanismes de défense des droits et des revendications des travailleurs marocains.