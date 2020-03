Le texte sur l’état d’urgence sanitaire offre un cadre juridique approprié pour la lutte contre le Covid-19 (Responsable Intérieur)

lundi, 23 mars, 2020 à 21:22

L’ambassade du Maroc en Turquie a indiqué, lundi, avoir mis des numéros de téléphone au service des membres de la communauté marocaine et réduit l’horaire de travail, de 10H00 à 14H00 à la demande des autorités turques qui ont appelé les citoyens et les étrangers à faire preuve de prudence et de vigilance et à rester chez eux afin d’empêcher la propagation de l’épidémie du coronavirus.