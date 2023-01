Togo : la Chambre des représentants prend part à la conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent

mardi, 24 janvier, 2023 à 21:21

Rabat – Une délégation de la Chambre des représentants a pris part, les 19 et 20 janvier à Lomé, à la Conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent et le rôle des jeunes africains dans ce domaine.

La conférence s’inscrit dans la cadre de la recherche de moyens permettant aux parlementaires de consolider la contribution des jeunes à l’élaboration des politiques et de les sensibiliser au rôle important qu’ils doivent jouer dans la prévention de l’extrémisme violent, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.

La première séance de cette rencontre a porté sur la compréhension du rôle des jeunes dans la prise de décision et les moyens par lesquels les parlementaires peuvent procéder à leur autonomisation, tandis que la deuxième a été axée sur les expériences réussies de coopération entre les parlementaires et les jeunes en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent, ainsi que les enseignements tirées de cette coopération, alors que la troisième séance a donné lieu à un débat entre les décideurs politiques et les jeunes concernant la consolidation de la participation de ces derniers au processus de prise de décision.

Dans son intervention lors de la troisième séance, poursuit la même source, la délégation marocaine a mis en lumière les efforts du Royaume du Maroc pour l’implication des jeunes dans tous les aspects de la vie, en constitutionnalisant leurs droits.

Par la même occasion, la délégation marocaine a également souligné la participation croissante des jeunes au sein de l’institution législative et les mécanismes qui leur permettent de participer activement à la prise de décision, notamment les mécanismes de concertation publique.

D’autre part, la deuxième journée de la Conférence a été marquée par la première réunion du Groupe de travail parlementaire sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, ajoute le communiqué, notant que les participants à cette conférence ont débattu du dialogue entre les parlementaires pour mieux comprendre les défis importants auxquels ils sont confrontés dans l’élaboration de politiques et de programmes liés à la prévention de l’extrémisme violent, à la mise en œuvre des lois sur la protection des victimes du terrorisme et des plans d’action nationaux, à l’exploration des moyens de relever les défis croissants auxquels les législateurs sont confrontés, outre la gestion de la sécurité des frontières, le financement du terrorisme en Afrique et la coopération internationale.

La Chambre des Représentants a été représentée par une délégation composée de la députée Zineb Simou et du député Hatim Ben Rkia du Groupe du Rassemblement national des Indépendants, de la députée Nadia Bouzandoufa et du député Idriss Chebchali du Groupe Authenticité et Modernité, de la députée Madiha Khyir et du député Abdelilah Amehdi du Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme, en plus de la députée Aicha Zelfa du Groupe Socialiste.

Cette manifestation a réuni plusieurs représentants des parlements nationaux des Etats membres de l’Union africaine, des assemblées parlementaires africaines et d’autres organes parlementaires connexes, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et de certains bureaux de l’ONU.

La Conférence a été organisée par le Bureau des Nations Unies de la lutte contre le terrorisme (UNOCT), en coopération avec l’Assemblée nationale de la République Togolaise, l’Union parlementaire africaine et le Comité interparlementaire du G5 Sahel.