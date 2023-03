Tokyo: Le renforcement des relations bilatérales et de la communication institutionnelle au centre d’entretiens maroco-japonais

mardi, 7 mars, 2023 à 19:34

Tokyo – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami et la délégation parlementaire l’accompagnant s’est entretenu, mardi à Tokyo, avec le président de la Chambre des représentants du Japon, Hiroyuki Hosoda, le président de la Chambre Haute, Hidehisa Otsugi et des membres de l’Association d’amitié parlementaire Japon-Maroc, présidée par Hirofumi Nakasone, des moyens à même de renforcer les relations bilatérales et de raffermir les ponts de communication institutionnelle entre les deux institutions parlementaires.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, ces entretiens, qui s’inscrivent dans le cadre de la visite de travail au Japon du président de la Chambre des représentants à la tête d’une délégation parlementaire, ont porté sur les voies susceptibles de valoriser les relations historiques et culturelles liant les deux pays, ainsi que les relations parlementaires distinguées.

La visite, ajoute la même source, vise à examiner les moyens de renforcer les liens bilatéraux par le biais de l’institutionnalisation des relations bilatérales et multilatérales et la création d’espaces de dialogue, d’échange et de partage d’expertise et d’expériences, ainsi que de la présentation de l’expérience parlementaire des deux pays.

M. Talbi El Alami, poursuit le communiqué, a fait part, à cette occasion, de ses remerciements aux responsables japonais pour leur accueil chaleureux, et pour la position de leur pays au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Après avoir mis l’accent sur le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour mettre un terme au conflit artificiel autour du Sahara marocain, qui constitue la seule solution réaliste, pratique et crédible à ce conflit, M. Talbi El Alami a mis en avant le niveau de soutien international et régional dont jouit ledit plan.

Le responsable marocain s’est également félicité du niveau des relations distinguées entre les deux pays, notant que le système monarchique au Japon et au Maroc constitue “une garantie de stabilité et de développement national et international dans ses diverses manifestations”, ajoutant que la sagesse des chefs des deux pays a permis de relever de nombreux défis.

Le président de la Chambre des représentants a ajouté que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est parvenu à surmonter de nombreux défis, et lancé des chantiers majeurs dont la couverture médicale, la protection sociale, la sécurité alimentaire, la transformation numérique, les énergies renouvelables et la promotion du secteur agricole.

Des réalisations qui ont hissé le Maroc en un modèle en termes de stabilité et de sécurité aux niveaux continental et international, a fait valoir M. Talbi El Alami.

Lors de ces entretiens, le président de la Chambre des représentants et la délégation l’accompagnant, ont jeté la lumière sur les rôles et compétences des institutions politiques et constitutionnelles dans le système politique marocain, et donné un aperçu sur l’institution législative et ses relations avec les autres pouvoirs.

De leur côté, les responsables japonais ont fait part de leur fierté de cette visite qui marquera l’histoire de la coopération entre les deux pays. Dans ce sens, les présidents des deux Chambres du Parlement japonais et le président et membres du groupe d’amitié nippo-marocain ont affirmé que ces rencontres devraient renforcer les ponts de dialogue et de communication institutionnelle constructive et durable entre les parlementaires des deux pays et ouvrir des horizons prometteurs pour une coopération multidimensionnelle, notamment commerciale, scientifique, culturelle et touristique.

Les responsables relevant des deux chambres du Parlement japonais ont également souligné l’importance de l’échange d’expériences et d’expertise, notamment en ce qui concerne les questions d’intérêt commun, et insisté sur la nécessité de renforcer les échanges dans les secteurs de la pêche maritime, de l’agriculture et du tourisme.

Par ailleurs, les responsables japonais ont exprimé leur appréciation au sujet de l’exploit historique de l’équipe nationale marocaine de football lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La délégation marocaine est composée de Mohamed Ghayate, président du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants, Ahmed Touizi, président du groupe parlementaire du Parti authenticité et modernité, Nouredine Moudian, président du groupe parlementaire du Parti de l’Istiqlal, Lahoucine Azougagh, du même parti, Abderrahim Chahid, président du groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires et Chaoui Belassel, président du groupe parlementaire de l’Union constitutionnelle.