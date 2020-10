Un total de 1.441.055 nouvelles affaires inscrites dans les tribunaux au cours des neuf premiers mois de l’année 2020 (M. Ben Abdelkader)

jeudi, 29 octobre, 2020 à 22:48

Rabat- Le nombre des nouvelles affaires inscrites dans les tribunaux du Royaume, au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, s’élève à 1.441.055 affaires, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.

Dans sa présentation du budget sectoriel de l’année 2021 devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, M. Ben Abdelkader a indiqué que le montant total exécuté par l’Etat, les institutions publiques et les collectivités territoriales dans les tribunaux administratifs a atteint 1 milliard, 18 millions, 385 mille et 630 dirhams au cours des six premiers mois de l’année en cours.