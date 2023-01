Tunnel de Tichka : les résultats des études suggèrent la mise en œuvre du projet par un tracé de 10 Km via Ourika (ministre)

mardi, 17 janvier, 2023 à 19:33

Rabat- Les résultats des études relatives au “tunnel de Tichka”, reliant Marrakech à Ouarzazate, ont conclu à la mise en œuvre du projet par un tracé de 10 Km via Ourika, a assuré, mardi à Rabat, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ce tracé constitue l’une des deux options conclues par les études et comprend 80 Km de routes menant au tunnel ainsi que la construction de 10 ponts, et ce, avec une enveloppe de 10 MMDH, a indiqué M. Baraka, lors de la séance plénière, en réponse à une question orale posée à l’initiative du groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

Ledit tracé comprend plusieurs avantages puisqu’il offre une route alternative à la route nationale N°9 reliant Marrakech à Ouarzazate et permet ainsi de réduire la durée de parcours entre les deux villes d’environ 80 minutes pour les voitures légères et de 112 minutes pour les camions, a précisé le ministre.

La seconde option porte, quant à elle, sur la réalisation du tunnel via la route nationale N°9 en passant par Tichka sur une longueur de plus de 50 Km en aménageant 8,5 Km de routes et en construisant un pont, pour un coût global de 7 MMDH.

Et de conclure que le ministère s’attèle à la finalisation des études complémentaires relatives aux réalisations géophysiques et géotechniques, qui coûteront 30 MDH, et à entamer la mise en œuvre de ce projet “essentiel pour l’ensemble de la région” dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé.