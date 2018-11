Une délégation de la Chambre des conseillers participe à l’observation des élections de mi-mandat pour renouveler le Congrès américain

vendredi, 2 novembre, 2018 à 13:30

Rabat- Une délégation de la Chambre des conseillers participe à l’opération d’observation des élections de mi-mandat prévues mardi prochain aux Etats-Unis.

Composée des conseillers, Mohamed El Bakkouri et Abdelkarim Al Hams et de l’accompagnateur administratif Hatim El Fethouni, la délégation marocaine fait partie de 100 parlementaires représentants les pays membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) indique la Chambre dans un communiqué.

La participation des parlementaires marocains à cette opération, organisée par le bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) relevant de l’OSCE, intervient en réponse à une invitation adressée par le président de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation, George Tsereteli.

Cette mission constitue le couronnement des efforts consentis par la section de la 2ème Chambre, avec le soutien de son président, Hakim Benchamach, pour le renforcement du partenariat unissant le Maroc, l’OSCE et son assemblée parlementaire et la promotion du processus de réforme que le Royaume a connu dans divers domaines notamment en matière de droits de l’Homme, précise-t-on de même source, notant que le Maroc constitue un partenaire stratégique pour les pays de l’organisation dans la lutte contre les défis sécuritaires et les flux d’immigration clandestine en provenance du sud de la Méditerranée.

Selon le communiqué, l’Ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, qui recevait mercredi les membres de la Chambre des conseillers, a tenu à remercier les parlementaires de la section de la 2ème Chambre et à exprimer son soutien aux initiatives et efforts visant à consolider l’action diplomatique parlementaire marocaine.

La délégation de la Chambre des conseillers a tenu également une rencontre la semaine dernière avec le Haut-commissaire aux droits de l’Homme du parti démocratique dans l’Etat de New York, Zahid Syed, axée sur des sujets relatifs aux droits de l’Homme et aux réformes engagées par le Maroc en la matière.

Les membres de la délégation ont aussi tenu des rencontres avec des acteurs maroco-américains, durant lesquelles ils sont souligné la nécessité de mettre en place une feuille de route pour impliquer les citoyens américains d’origine marocaine dans le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les élus marocains et américains.

Cette visite constitue aussi l’occasion pour la délégation marocaine à l’OSCE de rencontrer des sénateurs américains et un membre des deux sous-commissions chargées du nord de l’Afrique et du Moyen-orient, et de la lutte contre le terrorisme au congrès, Lee Zeldin.