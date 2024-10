Le vice-président de l’Assemblée nationale hongroise réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

mercredi, 23 octobre, 2024 à 17:14

Rabat – Le vice-président de l’Assemblée nationale de la République de Hongrie, István Jakab, a réaffirmé, mercredi à Rabat, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume et son engagement au respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes.

Le responsable hongrois, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation, a exprimé cette position lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette entrevue, M. István a réitéré le soutien de son pays au Plan marocain d’autonomie des provinces du Sud, en tant que “solution définitive” au différend artificiel autour du Sahara marocain, souligne la même source.

Les deux parties ont mis en avant les relations historiques solides entre le Maroc et la Hongrie, faisant part de leur volonté de dynamiser la coopération entre les deux institutions parlementaires, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral.

A cette occasion, le responsable hongrois a affirmé que son pays considère le Maroc comme un partenaire stratégique, rappelant que les deux parties partagent les mêmes valeurs liées au respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des États et à la gestion appropriée des questions migratoires.

M. Jakab a, en outre, insisté sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Hongrie, tout en soulignant l’impératif de renforcer la coordination et l’échange de visites et d’expertises entre les deux institutions législatives.

Pour sa part, M. Talbi Alami a mis en exergue les opportunités d’amélioration des échanges économiques, commerciaux, touristiques et technologiques entre les deux pays, évoquant à cet égard les chantiers majeurs mis en œuvre sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, du dessalement de l’eau, de la protection sociale et du système de santé et d’éducation.

Il a, de même, exprimé ses remerciements à la République hongroise pour sa position soutenant l’intégrité territoriale du Maroc et respectant la souveraineté des États, se félicitant de la forte dynamique que connaît la question nationale à la faveur d’un large soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.

Ont pris part à cette rencontre, le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Hongrie, Abdelfettah El Aouni, et l’ambassadeur de la République de Hongrie à Rabat, Miklos Tromler.