1er mai: trois questions au secrétaire général de l’UMT

samedi, 1 mai, 2021 à 18:49

Casablanca- A l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, l’Union marocaine du travail (UMT) dévoile, dans un entretien à la MAP sa vision sur le lancement du projet de généralisation de la protection sociale, un chantier social d’envergure visant l’amélioration des conditions des salariés.

Le secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik expose ainsi la position de la centrale syndicale concernant ce chantier innovant et structurant.





1- Comment l’UMT évalue la mise en place du chantier de la généralisation de la protection sociale?

La mise en œuvre du grand chantier de la généralisation de la protection sociale, dont la cérémonie de lancement a été présidée par SM le Roi Mohammed VI, constitue une véritable révolution sociale sans précédent et un facteur d’intégration et de renforcement de la cohésion et de la justice sociale.

Ce chantier important aura une grande portée sociale bénéfique pour de larges franges de la population.





2-Quels sont les impacts positifs de ce chantier?

La mise en oeuvre de ce chantier permettra de garantir une retraite à tous les Marocains outre la couverture médicale qui profitera dans un premier temps à 22 millions de salariés à l’horizon 2022.

Il s’agit d’un grand chantier auquel nous adhérons avec force et nous contribuerons à sa réussite à travers un dialogue avec le gouvernement, surtout que le Souverain avait appelé à la mise en oeuvre de ce chantier structurant avec l’implication de tous les partenaires sociaux.

3-Qu’en est-il du “timing” du lancement de ce chantier?

A l’UMT, nous estimons que le lancement de ce chantier dans une conjoncture exceptionnelle est une réponse favorable à l’une des revendications majeures de la classe ouvrière marocaine.

Nous félicitons la classe ouvrière et l’ensemble des Marocains pour ce chantier social structurant, particulièrement en cette conjoncture sanitaire et économique exceptionnelle.