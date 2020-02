Abdellatif Ouahbi nouveau secrétaire général du PAM

dimanche, 9 février, 2020 à 14:45

Casablanca – L’ouvrage “Abderrahmane Youssoufi: Enseignements pour l’histoire” a été présenté, samedi à Casablanca, en présence de M. Youssoufi et d’une pléiade de hauts responsables et de diplomates, en marge des activités de la 26e édition du Salon internationale de l’édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 16 février.