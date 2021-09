Ali El Jaghaoui du PI réélu président de la commune de Guercif

samedi, 18 septembre, 2021 à 22:51

Guercif – Ali El Jaghaoui, du Parti de l’Istiqlal (PI) a été réélu, samedi, président de la commune de Guercif.

M. El Jaghaoui a obtenu les voix de 19 membres sur les 31 que compte le conseil, devançant Ahmed Azzouzi, du Rassemblement national des indépendants (RNI), qui a obtenu 7 voix, et Saïd Baâziz, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 2 voix.

Deux membres se sont abstenus de voter lors de la session dédiée à l’élection du conseil et de son bureau, tenue en présence des représentants des autorités locales, et qui a connu l’élection des 6 vice-présidents et du secrétaire du Conseil et son adjoint.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Jaghaoui a remercié les membres du Conseil pour la confiance placée en lui, exprimant sa détermination de poursuivre la mise en œuvre des projets lancés au service du développement et du rayonnement de la ville de Guercif.

Le PI était arrivé 3ème à l’issue des élections communales du 8 septembre à Guercif, en obtenant 6 sièges, derrière le Parti authenticité et modernité (PAM) qui a décroché 8 sièges et le RNI avec 7 sièges.

Le Parti justice et développement (PJD), l’USFP et le Front des forces démocratiques (FFD) avaient obtenu deux sièges chacun, suivis du Parti de l’environnement et du développement durable (PEDD), du Parti du progrès et du socialisme (PPS), du Mouvement populaire (MP) et de l’Alliance de la fédération de gauche (AFD) avec un siège chacun.