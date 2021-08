Atténuer l’impact socio-économique de la Covid-19, point fort du programme électoral du Parti de l’Équité

dimanche, 29 août, 2021 à 12:26

Rabat – Les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur les conditions socio-économiques et psychologiques des citoyens figurent au centre du programme électoral du Parti de l’Équité pour les élections du 8 septembre prochain.

Le parti de la pomme s’engage ainsi à introduire le principe d’équité dans les politiques publiques, aussi bien aux niveaux national, régional que local, et à élaborer une politique responsable destinée à ses élus aux niveaux de l’institution législative, des régions et des autres collectivités territoriales, et ce à travers 15 axes principaux.

Sur le plan de l’institution législative, le parti milite pour défendre le principe d’équité dans la gestion des affaires publiques via la mise en place de politiques équitables, profitant aux catégories pauvres et précaires et à la classe moyenne et œuvrant à la réduction des disparités spatiales entre les régions, les villes et les zones rurales.

Il s’engage également à mettre en œuvre une couverture globale de santé au profit de l’ensemble des citoyens, tout en hissant la qualité des services et des conditions de travail des professionnels de santé et améliorant les politiques sociales pour parvenir à une réforme du secteur de l’éducation et de la formation.

S’agissant du volet économique, le Parti de l’Équité entend garantir un climat d’affaires compétitif, sain et équitable au profit des différents acteurs économiques, assurant ainsi la production des richesses et la création d’emplois, particulièrement au profit des jeunes, et ce en rompant avec la logique de la rente et du clientélisme et avec les conflit d’intérêts économiques. Il s’engage également à soutenir les petites et moyennes entreprises afin de renforcer leur compétitivité à l’échelle nationale et internationale.

Au niveau du conseil régional, le parti aspire à un développement territorial équitable des différentes provinces, tout en accordant la priorité aux provinces et villes souffrant de précarité et connaissant des taux élevés de pauvreté, ainsi qu’à l’amélioration de la situation socio-économique des catégories vulnérables, en particulier des personnes à besoins spécifiques. Il s’engage de même à créer un fonds régional pour soutenir les jeunes porteurs de projets, les projets de l’économie sociale et solidaire et les projets générateurs de revenus.

Le Parti de l’Équité entend, en outre, soutenir la société civile, à renforcer ses capacités de gestion et à impliquer les organes participatifs stipulés dans la loi organique relative aux régions.

Sur le plan communal, il ambitionne de faire face aux répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur la population locale par des politiques de développement urgentes, et de lutter contre toutes les pratiques qui priment les intérêts personnels et politiques des élus au détriment de ceux des citoyens.

Il s’engage également à mobiliser les ressources financières et administratives pour soutenir les associations, les coopératives et les clubs sportifs et à leur créer des opportunités pour l’exercice de leurs activités, mais aussi à renforcer le budget de la région par des ressources supplémentaires et à les mobiliser pour la mise à niveau des infrastructures de la commune.