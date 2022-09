Bouznika: Coup d’envoi du 7è congrès national de la jeunesse du PJD

samedi, 17 septembre, 2022 à 13:30

Bouznika – Le coup d’envoi des travaux du 7e Congrès national de la Jeunesse du Parti de la Justice et du Développement (PJD) a été donné, vendredi soir au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et des sports à Bouznika, sous le signe « Une lutte renouvelée des jeunes pour le choix démocratique et la justice sociale ».