Casablanca: signature d’une convention collective en matière d’industrie de chaussures de chasse, de pêche et d’agriculture

mardi, 9 mars, 2021 à 22:21

Casablanca- Une convention collective a été signée, mardi à Casablanca, entre l’Union marocaine du travail (UMT) et la société Caoutchoutière des Zenatas, spécialisée dans l’industrie de chaussures de chasse, de pêche et d’agriculture.

Cette convention a été signée par le secrétaire général régional de l’UMT, Ahmed Bahnis, le secrétaire du bureau syndical de la société, Said Maataoui, et le directeur de Caoutchoutière des Zenatas, Abdelaziz Chiger, en présence notamment du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, et du secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik.