La coalition gouvernementale réaffirme sa disposition à poursuivre la mise en œuvre du programme gouvernemental

mercredi, 23 octobre, 2024 à 1:04

Rabat – Les partis de la coalition gouvernementale ont réitéré, mardi à Rabat, la cohésion de leurs composantes ainsi que leur disposition à poursuivre la mise en œuvre du programme gouvernemental.

Les partis de la coalition gouvernementale (Rassemblement national des indépendants (RNI), Parti authenticité et modernité (PAM) et Parti de l’Istiqlal), ont fait part, lors d’une réunion de la majorité, de leur fierté des réalisations du gouvernement dans plusieurs secteurs ainsi que la mise en œuvre de projets et chantiers importants sur le plan socio-économique.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, président du RNI, s’est félicité de la cohésion des composantes de la majorité, louant “l’esprit de responsabilité dont elles ont fait preuve lors du renouvellement des structures des Chambres des représentants et des conseillers”, ce qui consacre la cohésion de cette majorité et témoigne de la force et de la cohérence de ses composantes.

Mettant en avant la “maturité politique” ayant marqué la gestion de la majorité, M. Akhannouch a affirmé qu”‘on était soucieux depuis le début de cette expérience de garantir la cohésion de la majorité et de ses composantes, dans l’objectif de surmonter toutes les difficultés conjoncturelles héritées des périodes précédentes”.

Il a également considéré que la rentrée politique de cette année “nous confronte tous à de grands défis” définis par le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture de l’actuelle session parlementaire, et dans laquelle la question du Sahara Marocain et les évolutions positives de ce dossier seront parmi les principaux aspects de l’année législative et gouvernementale actuelle.

A cet égard, M. Akhannouch a souligné que le Discours Royal porte de fortes significations symboliques et historiques, pour passer dans la gestion de la cause nationale d’une phase de gestion vers une dynamique de changement, avec ses dimensions stratégiques basées sur la proactivité, la prise d’initiative, ainsi que la fermeté et la responsabilité.

Par ailleurs, il a appelé les groupes parlementaires de la majorité à interagir de manière approfondie avec le Discours du Souverain et à fédérer leurs efforts pour défendre la cause nationale, notamment en matière de choix des cadres et des compétences parlementaires qualifiés pour défendre le dossier à l’international et capables de suivre les nouveautés et les évolutions nationales et internationales liées à la question du Sahara Marocain, tout en plaçant la proposition marocaine à l’ordre du jour officiel de la diplomatie parlementaire, que ce soit dans les organisations parlementaires multilatérales ou dans les groupes d’amitié parlementaires en vue de soutenir la position marocaine par tous les moyens et outils disponibles.

M. Akhannouch a, en outre, exprimé sa profonde fierté des acquis politiques, sociaux et économiques réalisés par ce gouvernement, soulignant que l’emploi “constituera, dans la prochaine période, la priorité gouvernementale par excellence et un défi stratégique à relever”.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka a appelé à passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre des réformes et des engagements contenus dans le programme gouvernemental, issu des programmes électoraux des partis ayant bénéficié de la confiance des citoyens.

Ce mandat gouvernemental a été marqué par des résultats satisfaisants et positifs dans les différents domaines et secteurs en dépit des contraintes, de l’inflation et de la fluctuation des prix à l’international et une marge de manœuvre budgétaire étroite, a-t-il ajouté, notant que le gouvernement ne cesse de déployer des efforts pour parvenir à des solutions idoines répondant aux besoins et faisant face aux contraintes.

Après avoir rappelé que l’Etat social, voulu par SM le Roi Mohammed VI, est devenu une réalité tangible, M. Baraka a souligné que “nous sommes en phase d’une nouvelle vision pour créer des opportunités d’emploi avec des mesures volontaires financières, fiscales et économiques dans les secteurs prometteurs”, notant que le citoyen a grand besoin de mesures tangibles en phase avec ses besoins urgents et légitimes et de communication permanente, simple et transparente sur les réalisations accomplies.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer dans le cadre de la majorité parlementaire à consolider les acquis pour convaincre le petit nombre de pays qui hésitent encore ou continuent de prendre à contre-pied les droits légitimes du Maroc sur son Sahara, notant que cette conjoncture requiert l’instauration d’un mécanisme national de diplomatie partisane au Maroc sous forme d’un bloc marocain regroupant l’ensemble des formations politiques nationales.

De son côté, le membre de la direction collégiale du PAM, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que cette rencontre traduit “l’harmonie qui règne au sein des composantes de la majorité gouvernementale”, estimant que le Maroc “a réalisé de nombreux acquis, notamment sur le plan diplomatique sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI”.

Il a fait savoir que le projet de loi de finances 2025 est “réaliste et répond aux attentes des citoyens, notamment grâce aux mesures fiscales et à la création de plus de 29.000 postes dans le secteur public”, notant que le gouvernement a érigé le dossier de l’emploi en priorité absolue pour le reste de son mandat.

L’Exécutif, a-t-il ajouté, a travaillé de manière continue, pendant trois ans, avec une coordination constante, faisant état de plusieurs acquis qui ont été accomplis, notamment le chantier de la protection sociale, l’accélération de la réforme du système de santé et la mise en œuvre de réformes dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle en phase avec les aspirations des jeunes, rappelant l’accord historique sur l’augmentation des salaires, eu égard aux défis auxquels sont confrontées les familles marocaines en termes de pouvoir d’achat.

Concernant le chantier d’accès au logement, M. Bensaid a fait observer que le programme royal d’aide directe au logement a atteint ses objectifs jusqu’à présent, puisque le nombre de bénéficiaires a atteint plus de 26.000 ménages.

Et d’estimer que les résultats positifs obtenus au cours des trois dernières années “constituent une motivation pour continuer notre travail avec une cadence plus rapide, une coordination permanente entre les composantes de la majorité gouvernementale et une communication régulière avec les citoyens et citoyennes et ce, afin de relever les autres défis et de réfléchir à des solutions à plusieurs problématiques, dont l’eau et le chômage des jeunes résolument inscrits au rang des priorités.

De leur côté, Mahmoud Archane du Parti du Mouvement démocratique et social (MDS) et Chaoui Belassal du Parti de l’Union constitutionnelle (UC), qui soutiennent le gouvernement, ont souligné la cohésion marquant la majorité gouvernementale, ce qui s’est reflété positivement sur sa capacité à relever les défis et à répondre aux questions des citoyens et ce, en dépit de la conjoncture difficile, faisant état de l’interaction positive de la majorité avec toutes les questions urgentes, comme le séisme d’Al Haouz et les inondations dans le Sud-Est.

Les présidents des groupes de la majorité aux Chambres des représentants et des conseillers, quant à eux, ont reconnu “le succès du gouvernement dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses engagements contenus dans le programme gouvernemental”, saluant la cohésion et la concordance du gouvernement dans la résolution des problèmes actuels des Marocains, à leur tète l’eau et l’emploi.

Ils ont également salué l’implication du gouvernement dans la mise en œuvre des dispositions de l’État social, et la poursuite du travail visant à améliorer les conditions sociales et matérielles de tous les Marocains, dans le cadre de la préservation des grands équilibres financiers du pays.