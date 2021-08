Le Congrès national Ittihadi table sur des réformes politiques et socio-économiques réelles

lundi, 30 août, 2021 à 14:13

Casablanca – Le programme électoral du Congrès national Ittihadi (CNI), présenté en perspective des échéances du 8 septembre, s’articule autour de plusieurs volets politique, économique, social et autres.

S’agissant de l’axe politique, le parti estime que toute réforme politique, sociale, culturelle ou environnementale est tributaire de véritables réformes politiques notamment au niveau constitutionnel.

En ce qui concerne le volet économique, le CNI soutient que ses propositions revêtent un caractère urgent et sont de nature à contribuer à stopper ce qu’il qualifie d'”hémorragie” et à remédier à la situation engendrée par la pandémie du coronavirus.

1 – Au volet de la demande, le programme du parti estime que plusieurs Marocains sont de plus en plus endettés, ce qui requiert la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits de base et l’augmentation de la taxe sur les produits de luxe, outre la nécessité de revoir les crédits destinés aux familles.

Le parti met l’accent aussi sur la nécessité de poursuivre le soutien aux chefs de famille qui se sont retrouvés au chômage durant la crise sanitaire actuelle.

2- Au volet de l’offre, le parti souligne la nécessité de soutenir les petites et moyennes entreprises.

S’agissant de la réforme fiscale, le programme du Congrès national ittihadi relève l’importance d’une véritable réforme, avec une imposition sur les grandes fortunes et en ciblant particulièrement les très hauts revenus, outre l’impôt sur le grand héritage.

En ce qui concerne l’économie nationale, le parti estime que cette dernière devrait s’appuyer sur trois secteurs (public, privé et solidaire), outre l’importance d’opérer une transition pour passer de l’économie de rente à une économie compétitive.

Au niveau de l’axe social, le programme du parti comprend des propositions se rapportant à la santé, l’éducation et l’emploi, qui devraient être abordés de manière différente.

Ainsi, pour lui, il faut se pencher sur la problématique du chômage, étant donné que chaque famille compte en son sein un ou plusieurs personnes sans emploi.

S’agissant de l’éducation, le parti insiste sur l’importance de l’enseignement public et la nécessité de promouvoir un enseignement de qualité pour rompre avec la privatisation et la marchandisation de l’école, alors qu’au volet de la santé, le programme du parti prône des services de santé de qualité.