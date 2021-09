Conseil national du PAM: Les derniers développements de la scène politique au cœur d’une session extraordinaire

vendredi, 17 septembre, 2021 à 21:40

Rabat – Le Conseil national du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) a tenu, vendredi par visioconférence, une session extraordinaire pour débattre des derniers développements de la scène politique à la lumière des résultats du scrutin du 8 septembre.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mehdi Bensaïd, membre du bureau politique du PAM, a indiqué que le Conseil national du parti discute actuellement de la situation politique post-élections marquées par des très bons résultats du parti, étant donné qu’il a été placé deuxième.

Ces résultats positifs impliquent une grande responsabilité pour les militants et les militantes du PAM, a-t-il ajouté, notant que cette réunion est “une occasion pour les membres du Conseil national de discuter de la prochaine étape, et de décider de participer ou non au gouvernement”.

“Nous attendons les points de vue des militants et militantes du parti dans les provinces et régions du royaume, pour que le Conseil national annonce officiellement sa décision concernant cette question et détermine l’orientation que le Bureau politique et le Secrétaire général adopteront dans les discussions avec les autres partis”, a-t-il souligné.

Le PAM, qui a opté pour l’opposition durant la législature écoulée, a occupé la deuxième place aux élections du 8 septembre après le RNI, en obtenant 86 sièges.