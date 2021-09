Le Conseil national de l’USFP discute de la position du parti dans la prochaine carte politique

dimanche, 19 septembre, 2021 à 21:42

Rabat – Le Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a tenu une réunion, dimanche soir en présentiel et en distanciel, au cours de laquelle il a discuté de la place du parti dans la prochaine carte politique, à la suite des résultats des élections générales du 8 septembre.

Présentant le rapport politique, le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a relevé que le parti, au vu des voix qu’il a récoltées, ses référentiels, son programme, sa force politique, ses relations et ses alliances au passé comme à l’heure qu’il est, devrait faire partie du pouvoir exécutif en cette étape, considérant que “cela ne tient pas uniquement aux résultantes de l’opération électorale, mais se rapporte à la présence d’une offre claire et détaillée faite par le chef du gouvernement désigné, laquelle définira notre position finale”.

“Compte tenu des résultats, notre place est au sein de l’équipe gouvernementale pour accompagner la nouvelle étape et la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement, mais en même temps, nous sommes un parti démocratique et nous respectons la démarche démocratique, dans son esprit et sa forme”, a-t-il ajouté.

D’autre part, le premier secrétaire de l’USFP a souligné que la session du Conseil national se tient directement après la tenue des échéances électorales du 8 septembre, avec les nouveaux contours qu’elles ont sécrétés dans les paysages politique et partisan et avec leurs échos favorables sur les plans national et international.

Le Royaume forge sont propre modèle de développement, conformément aux orientations de SM le Roi Mohammed VI, à travers la bonne organisation, simultanément, des élections législatives, régionales et communales, en dépit des contraintes consécutives à la pandémie.

Lors du triple scrutin du 8 septembre, l’USFP était arrivé 4ème avec 35 sièges.