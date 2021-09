Le Conseil national de l’USFP favorable à la participation au gouvernement, “à condition d’une offre convenable”

dimanche, 19 septembre, 2021 à 22:45

Rabat – Le Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) s’est dit favorable à la participation au prochain gouvernement si le parti “reçoit une offre convenable et en phase avec l’ambition de former un cabinet solidaire, homogène et fort”.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa session tenue dimanche soir en présentiel et en distanciel, le Conseil national, “en faisant part d’une ambition légitime de faire partie du prochain gouvernement, affirme respecter les choix du chef du gouvernement désigné, chargé de la former”.

Le Conseil exprime, en outre, “la disposition de l’USFP à servir la patrie à partir de n’importe quelle position lui permettant d’accompagner la nouvelle étape”, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Conseil national de l’USFP a mandaté la direction du parti pour gérer la prochaine étape, pour ce qui est de la position du parti dans la nouvelle carte politique ainsi que l’orientation qu’il devrait adopter, en harmonie avec ses idéaux politique et idéologique et avec le choix +le Maroc d’abord : Une nouvelle alternance avec un horizon social et démocratique+”.

D’autre part, le Conseil, après examen de la situation politique actuelle suite aux résultats des élections et ce qui a en découlé comme cartes régionales et communales, “exprime la fierté qu’inspirent les résultats obtenus par le parti, qui lui ont permis de se positionner parmi les 4 premières formations”.

Les résultats de l’USFP, son programme, son poids politique et électoral ainsi que l’orientation populaire pour un changement à vocation sociale “confortent la justesse de notre attachement à une alternance avec un horizon social et démocratique”.